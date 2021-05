Dierenrechtenactivisten blokkeren distributiecentra McDonald’s

Dierenrechtenactivisten hebben in het Verenigd Koninkrijk alle vier distributiecentra van McDonald’s geblokkeerd. De ongeveer vijftig demonstranten van de groep Animal Rebellion zijn van plan minstens 24 uur lang actie te voeren op de locaties. Ze blokkeren de in- en uitgangen van de distributiecentra met vrachtwagens en constructies van bamboe.

Door het verstoren van de distributie komt volgens de groep de bevoorrading van zo’n 1300 restaurants van McDonald’s in gevaar. Een woordvoerster van de fastfoodketen heeft excuses aangeboden aan de klanten. “We zijn nog aan het onderzoeken wat de impact is op de bevoorrading van onze restaurants”, zei ze.

De activisten eisen dat McDonald’s vanaf 2025 alleen nog maar plantaardige producten aanbiedt. Animal Rebellion zegt verbonden te zijn aan Extinction Rebellion, dat in Nederland vaak actief is. Eerder deze maand ontregelde die actiegroep een deel van het openbaar vervoer in het centrum van Den Haag.