Fisker maakt eerste elektrische pausmobiel voor paus Franciscus

Maker van elektrische auto’s Fisker gaat de eerste elektrische pausmobiel maken en schenken aan paus Franciscus. Het Amerikaanse bedrijf gaat een Ocean SUV-model ombouwen. De auto krijgt een dak met zonnepanelen en tapijt dat is gemaakt van gerecyclede plastic flessen die uit zee zijn gehaald.

Pausen hebben door de jaren heen vaker auto’s cadeau gekregen. Voor zover bekend was Mercedes-Benz in 1930 de eerste fabrikant die de paus een auto cadeau deed voor de uitoefening van zijn taken. Paus Pius XI kreeg toen een Nürburg 460 Pullman.

Italiaanse fabrikanten bleven niet achter. Ferrari heeft bijvoorbeeld auto’s van het type Enzo en Lamborghini van het type Huracán geschonken aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk. Deze duurdere sportwagens zijn voor goede doelen geveild. Paus Franciscus rijdt in Vaticaanstad meestal rond in een gewone Ford Focus.