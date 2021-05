Twitch gaat geen ‘sexy’ vrouwen weren die vanuit bad streamen

Videowebsite Twitch gaat vrouwen die vanuit een bad streamen niet weren omdat anderen ze sexy vinden. Dat meldt het Amerikaanse bedrijf in een bericht op de website. Veel adverteerders wilden niet dat hun reclames werden getoond op de kanalen van een aantal vrouwen. Daarom stopte Twitch helemaal met het tonen van reclame op die kanalen.

Dat leidde tot ophef omdat de vrouwen niets doen wat volgens de regels van Twitch niet mag. Naaktheid, seksuele handelingen en pornografie zijn verboden op de website. Volgens de regels mag wel in badkleding worden gestreamd vanuit een bad, een zwembad of vanaf het strand. De content roept evengoed “vragen op die complex zijn met weinig gemakkelijke, duidelijke antwoorden”, aldus Twitch.

Twitch, een dochterbedrijf van Amazon, wordt in de regel gebruikt als een platform waarop gamers anderen laten meekijken terwijl ze computerspellen spelen. De laatste tijd werden vrouwen die vanuit een bad of bubbelbad streamen steeds populairder. ‘Amouranth’, die gekleed in een bikini games speelt vanuit een opblaasbadje, is een van de bekendste streamers.

Zij mag van Twitch gewoon doorgaan met streamen. De website heeft wel de nieuwe categorie ‘zwembaden, bubbelbaden en stranden’ gemaakt. Zo kunnen gebruikers en adverteerders de beelden van de ‘sexy’ vrouwen makkelijker mijden als ze dat willen.