‘Britten negeren reisadvies naar oranje landen’

Britten lijken zich niets aan te trekken van het advies van de regering om niet naar landen te reizen met een oranje reisadvies vanwege het rondwarende coronavirus. Dat zegt Ryanair-topman Michael O’Leary tegen de Britse krant Mail on Sunday.

Volgens O’Leary boeken gezinnen vluchten naar bestemmingen waarvoor beperkingen gelden in afwachting van verdere versoepelingen zodra ze op vakantie mogen. “Iedereen realiseert zich dat de beperkingen eind juni, in juli en in augustus zullen zijn afgebouwd,” zo zegt hij tegen de krant.

Ryanair, de grootste prijsvechter van Europa, had tot vrijdag al 1,75 miljoen boekingen voor de zomerperiode genoteerd. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht in september qua aantal boekingen op 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis te zitten. Tegen de herfst zal het reizen in Europa volgens Ryanair weer normaal zijn, als er geen verdere virushindernissen genomen hoeven te worden.

Ryanair is ook van plan om honderden nieuwe vliegtuigen te kopen en nieuwe routes toe te voegen. De maatschappij wil ook uitbreiden op zijn verschillende bases.