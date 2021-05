Bitcoin schiet weer omhoog na weekenddip

Cryptomunt bitcoin blijft sterk in waarde schommelen. Na een dip afgelopen weekend waarbij de munt zondag bijna een vijfde van zijn waarde kwijtraakte, was maandag alweer sprake van een sterk herstel. De bitcoin werd maandagmiddag voor bijna 38.000 dollar verhandeld, hetgeen een waardestijging betekende van 12 procent.

De opleving geeft handelaren in de munt een positiever gevoel in aanloop naar een van de grootste crytpoconferenties van het jaar. Op het evenement, genaamd Consensus by Coindesk, komen leidinggevenden in de industrie samen voor hun visie op alles rond digitale munten. Naast het bezit gaat het dan ook om zaken als management en gedecentraliseerde financiering.

De munt is flink in waarde gezakt sinds het recordniveau van 64.895 dollar half april door de vrees voor strengere regelgeving en de zorgen over het hoge energieverbruik van bitcoins. De ethereum, de op één na grootste token, veerde maandag ook op en won 14 procent aan waarde tot ongeveer 2300 dollar.