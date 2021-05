Damrak maakt zich op voor rustige tweede pinksterdag

Beleggers op de Amsterdamse beurs maken zich maandag op voor een rustig begin van de nieuwe handelsweek. Veel bedrijven zijn dicht vanwege tweede pinksterdag en in Frankfurt en Zürich zijn de beurzen gesloten. Later in de week gaat de aandacht vooral uit naar de cijfers over de economische groei en het consumentenvertrouwen in grote economieën als Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Beleggers verwerken daarnaast nog de uitlatingen van Patrick Harker, president van de Federal Reserve in Philadelphia. De centrale bankier liet vrijdag in een interview met The Washington Post weten dat binnen het stelsel van Amerikaanse centrale banken zo snel mogelijk moet worden gesproken over het afbouwen van het inkoopprogramma van obligaties, waarmee de economie wordt ondersteund. De afbouw moet volgens Harker wel voorzichtig gebeuren om geen schrikreactie op de financiële markten teweeg te brengen.

De AEX-index op Beursplein 5 stevent op basis van de openingsindicatoren af op een licht hoger begin van de handelsdag. Ook elders in Europa lijken de beurzen met kleine plussen te openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië lieten maandag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven.

De aandacht blijft ook uitgaan naar bitcoin. De grootste cryptomunt ter wereld veerde maandag wat op tot zo’n 35.000 dollar na de koersval in het weekeinde. De munt is flink in waarde gezakt sinds het recordniveau van 64.895 dollar half april door de vrees voor strengere regelgeving en de zorgen over het hoge energieverbruik van bitcoins.

Op het Damrak staat Hunter Douglas in de schijnwerpers. Topman en president-commissaris Ralph Sonnenberg van de raambekleder heeft flink meer geld over voor het in handen krijgen van alle aandelen van zijn bedrijf, vooral bekend van Luxaflex. Sonneberg verhoogde het eerdere bod van 64 euro per aandeel naar 82 euro. Zijn investeringsmaatschappij Bergson Beheer heeft al 83 procent van de stukken in handen.

De luchtvaartsector staat ook in de belangstelling nu steeds meer landen hun grenzen weer openstellen voor toeristen. Topman Michael O’Leary van prijsvechter Ryanair zei dit weekend dat het aantal boekingen fors stijgt. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht in september qua aantal boekingen op 90 procent van het niveau van voor de coronacrisis te zitten.

De euro was 1,2187 dollar waard, tegen 1,2186 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 64,05 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent meer op 66,95 dollar per vat.