Franchisenemers Delhaize niet blij met lege schappen

Door problemen met de bevoorrading kampen supermarkten van het Belgische Delhaize, onderdeel van het in Amsterdam genoteerde Ahold Delhaize, al enige tijd met lege schappen. En met name franchisenemers van de formule zijn niet te spreken over de gang van zaken, omdat het de omzetten van winkels raakt.

In een aantal winkels van Delhaize is er een tekort aan koekjes, ontbijtgranen, chips en koffie. De keten zegt dat het met vertragingen kampt in de aanlevering na een technisch mankement in een magazijn. Volgens Delhaize zullen de problemen binnen twee weken opgelost zijn.

Volgens de Belgische brancheorganisatie Buurtsuper.be kampt Delhaize de laatste jaren regelmatig met storingen. De problemen ontstonden twee jaar geleden toen de supermarktketen overstapte naar een geautomatiseerd distributiecentrum. Vooral tijdens piekmomenten zou Delhaize de zaken niet op orde hebben.

De laatste weken was de toestand volgens de ondernemersorganisatie dermate zorgwekkend dat veel franchisewinkels te maken kregen met lege schappen. Volgens Buurtsuper.be zou Delhaize getroffen ondernemers moeten compenseren.