HSBC: geen plannen om cryptomunten aan te bieden aan klanten

HSBC heeft geen plannen om een afdeling op te zetten die handelt in cryptomunten. De Britse bank gaat de digitale munten ook niet aanbieden als investeringsmogelijkheid voor klanten. De waarde van munten als bitcoin schommelt te veel en het eigenaarschap van de digitale valuta’s is niet transparant, vindt topman Noel Quinn.

De houding van de grootste bank van Europa contrasteert met die van rivaliserende banken zoals Goldman Sachs. De Amerikaanse bank startte in maart een afdeling die in cryptomunten handelt.

Cryptomunten zijn de afgelopen weken hard in prijs gedaald, onder meer nadat de Chinese overheid waarschuwde voor speculatieve handel. Ook herhaalde de Chinese centrale bank vorige week dat cryptomunten niet kunnen worden gebruikt om mee te betalen. Daarnaast kondigde Elon Musk aan dat zijn onderneming Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin.

Maandag was de bitcoin aan het begin van de middag ruim 36.000 dollar waard. Dat is wat meer dan op zondag, toen de grootste digitale munt opnieuw flink in waarde zakte. Bitcoin bereikte half april een recordniveau van 64.895 dollar.