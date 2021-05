KLM blijft over Wit-Rusland vliegen

Luchtvaartmaatschappij KLM blijft door het Wit-Russische luchtruim vliegen. De maatschappij zegt geen veiligheidsrisico te zien en stelt dat het vluchtschema “normaal zal worden voortgezet”. KLM heeft daarvoor onder andere overleg gehad met de overheid en een risicobeoordeling uitgevoerd. Verschillende andere maatschappijen mijden het Wit Russische luchtruim voorlopig wel.

Zondag werd een toestel van Ryanair dat boven Wit-Rusland vloog gedwongen een landing te maken op de luchthaven van de hoofdstad Minsk. Het toestel was van Griekenland onderweg naar Litouwen. Aan boord zat een belangrijk kopstuk van de oppositie, journalist Roman Protasevitsj, die door de Wit-Russische autoriteiten van boord werd gehaald.

Vanuit onder meer het Verenigd Koninkrijk en Litouwen klinkt de roep om het luchtruim van Wit-Rusland te mijden. De Letse maatschappij airBaltic geeft daaraan wel gehoor. Zolang de situatie onduidelijk is, blijven de vliegtuigen weg uit het Wit-Russische luchtruim.

Wizz Air, de grootste prijsvechter van Oost-Europa, vliegt met zijn toestellen ook om Wit-Rusland heen. Dat betekent dat de vluchten tussen Kiev in Oekraïne en Tallinn in Estland van Wizz Air het luchtruim van Wit-Rusland mijden. Ook verschillende andere routes van Wizz Air van en naar de Baltische staten vliegen doorgaans over Wit-Rusland. Net als airBaltic houdt Wizz Air de situatie nauwlettend in de gaten.