KLM stopt met vliegen over Wit-Rusland na oproep premier Rutte

KLM stopt voorlopig met vliegen over Wit-Rusland. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij besloten nadat premier Mark Rutte KLM opriep om het Wit-Russische luchtruim te mijden. Volgens de minister-president zijn de Wit-Russische autoriteiten momenteel namelijk “zeer onbetrouwbaar” bij het beheer van hun luchtruim.

KLM koos er eerder op de dag nog voor om geen wijzigingen aan te brengen in zijn vliegroutes. Toen zei de maatschappij na overleg met betrokken autoriteiten geen veiligheidsrisico te zien en haar vluchtschema “normaal” voort te zetten. KLM doorkruist het Wit-Russische luchtruim normaal gesproken op routes naar AziĆ«.

KLM vliegt normaal ook zes keer per week op de Wit-Russische hoofdstad Minsk in zogeheten code share met de lokale maatschappij Belavia en drie keer per week via Parijs, uitgevoerd door Air France. Een woordvoerder van KLM kan niet aangeven wat het besluit precies betekent voor die vluchten.

Andere maatschappijen gingen KLM al voor in het besluit voorlopig niet meer over Wit-Rusland te vliegen, nadat hun overheden daarop hadden aangedrongen. Ook de Duitse KLM-rivaal Lufthansa besloot al om Wit-Rusland te mijden. De autoriteiten en maatschappijen reageren op de door Wit-Rusland gedwongen tussenlanding van een toestel van Ryanair op zondag en de arrestatie van een journalist aan boord.

Westerse leiders noemden de Wit-Russische actie een “daad van staatsterrorisme” en verwacht wordt dat de EU de sancties tegen Wit-Rusland zal aanscherpen. Nederland wil net als diverse andere landen ook een Europees vliegverbod voor de Wit-Russische maatschappij Belavia en andere Wit-Russische toestellen. Maar dat laatste kost volgens Rutte waarschijnlijk nog enige tijd om geregeld te krijgen.