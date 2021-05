Milieuclubs protesteren tijdens EU-top

Milieuclubs als het Comité Schone Lucht NL en Forest Defenders Alliance protesteren dinsdag en woensdag tijdens de EU-top in Brussel tegen het in hun ogen vernietigen van bossen. Het verbranden van biomassa voor energiewinning staat volgens de klagers gelijk staat aan “het systematisch vernietigen van natuurlijke en oeroude bossen op mondiaal niveau”.

De protestgroepen vinden dat biomassaverbranding voor energie “een Trojaans paard” is in de huidige Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie. Ze wijzen erop dat door het verbranden van biomassa bossen worden vernietigd, de biodiversiteitscrisis verergert en het de volksgezondheid bedreigt door de uitstoot van fijnstof en andere luchtverontreinigende stoffen.

Volgens de demonstranten is de CO2-emissie door de verbranding van biomassa hoger dan die van kolen en tweemaal zo hoog als die van gas. De zorgen leven vooral over bossen die worden gekapt en vernietigd voor energieproductie in onder meer Scandinavië, de Baltische staten, Roemenië, Frankrijk, Slowakije, het zuidoosten van de VS en Canada.