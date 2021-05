‘Toerisme Thailand pas tegen 2026 op niveau van voor de crisis’

Het kan nog zeker vijf jaar duren voordat het toerisme in Thailand weer op het niveau van voor de coronacrisis zit. En dat is een zorgelijke ontwikkeling voor een economie die doorgaans voor een vijfde van zijn inkomsten afhankelijk is van toerisme, meldt de National Economic and Social Development Council van het land.

In Thailand zijn meer dan 7 miljoen mensen werkzaam in de toerismesector. Velen van hen zullen een andere baan moeten zoeken, aldus de raad.

Thailand verwelkomde in 2019, het laatste volle jaar voor de crisis, zo’n 40 miljoen bezoekers. Dat leverde het land 60 miljard dollar aan inkomsten op. Thailand, dat in maart vorig jaar zijn grenzen sloot voor de meeste buitenlandse bezoekers, probeert sommige binnenlandse bestemmingen geleidelijk weer open te stellen voor gevaccineerde bezoekers.

De Thaise economie kromp al vijf kwartalen op rij. Ook in de periode april tot en met juni zal sprake zijn van krimp. Het land gaat gebukt onder de ergste uitbraak van het coronavirus tot nu toe.

Het vakantie-eiland Phuket zal in juli als eerste weer toeristen verwelkomen. Tien andere bestemmingen volgen naar verwachting in oktober. De regering verwacht dit jaar niet meer dan 500.000 bezoekers, een fractie van de 6,7 miljoen reizigers die het land vorig jaar aandeden. Die kwamen voornamelijk in de eerste maanden van het jaar, voor de uitbraak van corona.