Volledige heropening Britse economie ligt op schema

Het plan van premier Boris Johnson om de Britse economie te heropenen ligt op schema. Door het succesvolle vaccinprogramma zijn er al 60 miljoen prikken gezet en daardoor ziet de regering het zitten om de coronamaatregelen vanaf 21 juni volledig op te heffen.

Uit cijfers blijkt dat ongeveer 72 procent van de Britse volwassenen een eerste dosis van een vaccin heeft gekregen, en 43 procent beide doses al heeft gekregen. De zorgen om de opkomst van de nieuwe, Indiase variant zijn wat getemperd doordat uit een onderzoek blijkt dat bepaalde vaccins “zeer effectief” zijn. Jenny Harries van de Britse Health Services Agency heeft tegen de BBC gezegd dat ze denkt dat de vooruitzichten voor versoepelingen op 21 juni “er goed uitzien”, op voorwaarde dat de mensen voorzichtig blijven.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zegt dat hij “steeds meer vertrouwen” heeft in het tijdschema dat kan worden gehaald. “De cijfers laten zien dat het vaccin na twee doses effectief werkt, en we weten allemaal dat het vaccin onze uitweg is”, zei Hancock tegen Sky News.

Zondag was minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel voorzichtiger. Zij zei dat hoewel de gegevens er “positief” uitzien, dit niet betekent dat het “helemaal groen licht” is. Een definitief besluit voor de datum van 21 juni zal in de komende weken worden genomen. Johnson geeft de Britten de komende dagen een update en zal waarschijnlijk aangeven dat de routekaart op schema ligt.