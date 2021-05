‘Weerstand neemt toe tegen Bidens plan voor belastingverhoging’

Het plan van de Amerikaanse president Joe Biden voor de eerste grote belastingverhoging in de Verenigde Staten sinds 1993 lijkt op steeds meer weerstand te stuiten. Mogelijk dat de verhoging iets moet worden afgezwakt om het plan door het Congres te krijgen. Sowieso lijkt het waarschijnlijk dat er nog maandenlange onderhandelingen nodig zijn, om de voorstellen erdoor te krijgen.

De Democratische senator Chris Van Hollen uit Maryland heeft laten weten dat er momenteel aan heel veel verschillende opties wordt gedacht. En afgevaardigde Richard Neal, van de commissie die is belast met het opstellen van fiscale wetgeving, zei dat hij overspoeld wordt met allemaal idee├źn van collega’s over hoe de nieuwe belastingplannen precies vorm moeten krijgen. Wat meespeelt is dat sommige Democraten bang zijn dat hogere belastingen het economisch herstel uit de coronacrisis kunnen schaden.

Bidens belastingpolitiek is duidelijk anders dan die van zijn voorganger Donald Trump. De Amerikaanse regering kwam onlangs met grootse investeringsplannen voor de komende jaren. De kosten daarvan moeten deels worden betaald door een verhoging van de vennootschapsbelasting van 21 naar 28 procent, waarmee een eerdere verlaging onder Trump goeddeels wordt teruggedraaid. Daarnaast moet een minimumbelasting worden opgelegd op zowel buitenlandse winsten als de binnenlandse winsten die bedrijven rapporteren aan aandeelhouders.

Vanwege de 50-50 stemverhouding in de Senaat kan Biden het zich niet permitteren dat ook maar een van de Democratische senatoren tegen het plan zou stemmen. Republikeinen spraken zich al uit tegen de voorstellen.