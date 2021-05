Damrak stevent af op positief begin na opvering Wall Street

De Amsterdamse beurs stevent dinsdag af op een positief begin van de handelsdag. Beleggers trekken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street en de koerswinsten op de Aziatische aandelenmarkten. De zorgen over de snelle stijging van de inflatie in de Verenigde Staten lijken weer wat te zijn afgenomen. Vooral de technologiebedrijven staan in de belangstelling door het sterke opveren van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren 0,6 procent hoger te beginnen. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine winsten openen. In de Aziatische regio lieten de Chinese beurzen dinsdag stevige winsten zien. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds ruim 2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom dik 1 procent. De Nikkei in Tokio hield de winst beperkt tot 0,7 procent, na berichten dat de noodtoestand in Japan waarschijnlijk zal worden verlengd tot 20 juni.

Op het Damrak liet olieproducent Shell weten zijn belang van 50 procent in de grote raffinaderij Deer Park, nabij Houston in de Amerikaanse staat Texas, te verkopen. Het belang wordt voor 596 miljoen dollar verkocht aan het Mexicaanse Pemex, de samenwerkingspartner van Shell in Deer Park. Shell heeft op de locatie van Deer Park ook nog een chemische fabriek. Daar blijft de onderneming eigenaar van.

In de luchtvaartsector blijft het incident in Wit-Rusland van afgelopen zondag met een Ryanair-passagiersvliegtuig met een oppositieactivist aan boord, de gemoederen bezighouden. KLM kondigde aan voorlopig te stoppen met vliegen over Wit-Rusland. Ook wordt gestopt met de zogeheten codeshare-vluchten naar Minsk, de hoofdstad van het Oost-Europese land. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij besloten nadat premier Mark Rutte KLM opriep om het Wit-Russische luchtruim te mijden.

De Europese beurzen sloten maandag in de plus. De AEX-index klom 0,5 procent tot 710,46 punten en de MidKap won 0,2 procent tot 1056,74 punten. De graadmeters in Parijs en Londen stegen tot 0,5 procent. Frankfurt was gesloten. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 34.393,98 punten. De brede S&P 500 won 1 procent en techbeurs Nasdaq steeg 1,4 procent.

De euro was 1,2223 dollar waard, tegen 1,2210 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde een fractie tot 66,03 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 68,50 dollar per vat.