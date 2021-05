Erdogan grijpt weer in bij Turkse centrale bank

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft opnieuw ingegrepen in de top van de centrale bank van zijn land. Vice-gouverneur Oğuzhan Özbaş werd ontslagen en vervangen door Semih Tümen. Daarmee hebben vier van de zeven beleidsmakers van de Turkse centrale bank minder dan een jaar ervaring, inclusief gouverneur Şahap Kavcıoğlu. Die trad twee maanden geleden aan toen Erdogan de vorige baas van de centrale bank, Naci Ağbal, onverwacht ontsloeg.

Erdogan houdt er onorthodoxe economische ideeën op na. Hij meent dat een hoge rente de inflatie aanwakkert en wil dat de centrale bank het rentepeil verlaagt. Gangbaar beleid onder economen en centrale bankiers is juist om de rente te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen. Ağbal deed dat enkele keren, maar dat kon niet op goedkeuring van Erdogan rekenen.

Ağbals ontslag zorgde destijds voor een flinke daling op de aandelenmarkten, omdat investeerders bang waren voor verdere inflatie en een zwakke lira. De Turkse munt verloor in de afgelopen twee maanden 14 procent aan waarde tegenover de dollar, terwijl de inflatie in twee jaar niet zo hoog was als nu.