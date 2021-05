Gemiddeld dagelijks 339 vluchten via luchtruim Wit-Rusland

Dagelijks worden normaal gesproken gemiddeld 339 vluchten uitgevoerd via het luchtruim van Wit-Rusland. Dat meldde het Europese luchtverkeersleidingsagentschap Eurocontrol op Twitter.

De meeste dagelijkse vluchten via het Wit-Russische luchtruim vinden plaats tussen Duitsland en Rusland. Daarna komen vluchten tussen Duitsland en China, Wit-Rusland en Oekraïne, Italië en Rusland en tussen Turkije en Wit-Rusland. Ook op routes tussen Rusland en bestemmingen op de Balkan en tussen Rusland en Frankrijk en Zwitserland wordt gevlogen via het luchtruim van Wit-Rusland.

De meeste vluchten via Wit-Rusland worden gedaan door de Wit-Russische maatschappij Belavia, gevolgd door het Russische Aeroflot, Turkish Airlines en Air China. KLM doorkruist normaal gesproken gemiddeld zes keer per dag het Wit-Russische luchtruim op vluchten vanuit Azië. Volgens een woordvoerder van KLM wordt de reistijd door het omvliegen rond Wit-Rusland met ongeveer 5 minuten verlengd.

Verschillende luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa, KLM, Air France en Finnair hebben aangegeven voorlopig niet meer te vliegen over Wit-Rusland, nadat de Europese Unie maatschappijen had opgeroepen het Wit-Russische luchtruim te mijden. De EU sluit verder haar luchtruim voor Wit-Russische maatschappijen. Brussel reageerde daarmee op de gedwongen landing van een Ryanair-vlucht van Athene naar Vilnius. Dat toestel werd boven Wit-Rusland gedwongen naar Minsk te draaien en eenmaal geland haalden de autoriteiten een dissident en zijn vriendin van boord.

Sytse Sijbesma, hoofdredacteur van luchtvaartwebsite Up in the Sky, wijst erop dat de cijfers in coronatijd zijn en dat in normale tijden er waarschijnlijk vaker wordt gevlogen via Wit-Rusland. Door om Wit-Rusland heen te vliegen wordt meer brandstof verbruikt, wat dus een extra kostenpost is voor maatschappijen en een extra belasting van het milieu. Hij wijst er verder op dat Wit-Rusland financiële schade lijdt door de maatregelen. Het land verstrekt namelijk tegen betaling overvliegrechten. Sijbesma denkt dat deze tarieven tussen 60 en 110 euro of meer per vlucht liggen.

“Dit gaat om serieuze bedragen. Rusland doet dit ook en haalt hier jaarlijks honderden miljoenen mee binnen. Alle vluchten van Europa naar Azië vliegen immers over Rusland. Die inkomsten zal Wit-Rusland voorlopig dus missen. Daar komt nog de economische schade bij die volgt uit het vliegverbod voor Belavia; stel je voor dat KLM niet meer naar andere Europese landen mag vliegen. Niet alleen lijdt de maatschappij dan veel verlies, maar ook het wegvallen van de bereikbaarheid is voor het bedrijfsleven in Wit-Rusland zeer ongunstig”, aldus Sijbesma.