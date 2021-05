Krimp Duitse economie iets sterker dan eerder gemeld

De economie van Duitsland is in het eerste kwartaal van dit jaar iets sterker gekrompen dan eerder gemeld. Volgens een nieuwe raming van het Duitse federale statistiekbureau kwam de krimp uit op 1,8 procent op kwartaalbasis. Eerder werd een min van 1,7 procent gerapporteerd.

De krimp in de eerste drie maanden van dit jaar is vooral het gevolg van de fors lagere consumentenbestedingen door de strikte lockdowns die in december ingingen in Duitsland tegen de coronapandemie. Daarbij werden veel winkels en de horeca gesloten. In de voorgaande twee kwartalen was nog groei van de grootste economie van Europa te zien.

In vergelijking met het vierde kwartaal van 2019, dus voor de uitbraak van corona, is de omvang van de Duitse economie nog altijd 5 procent kleiner, stelt het statistiekbureau. Naar verwachting zal de economie in het tweede kwartaal flink herstel laten zien, dankzij de versoepeling van de lockdownmaatregelen. De Duitse centrale bank, de Bundesbank, denkt dat de economie dit najaar weer op het niveau van voor de pandemie kan zijn, als de vaccinatiecampagnes voorspoedig verlopen en de coronamaatregelen verder worden versoepeld.