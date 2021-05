‘Nederlandse financiële stelsel vooralsnog stabiel genoeg’

Het Nederlandse financiële stelsel is vooralsnog stabiel genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De risico’s zijn beperkt door de goede uitgangspositie vóór de crisis en dankzij het steunbeleid van de overheid. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB), dat de risico’s voor de financiële markten in kaart heeft gebracht.

Tot nu toe heeft de overheid een vloed aan faillissementen voorkomen met steunpakketten. Daardoor kunnen banken volgens het CPB mogelijke verliezen opvangen bij een stijging van het aantal faillissementen.

De Nederlandse overheidsschuld is als gevolg van de steunpakketten sterk gestegen, net als in de rest van Europa. Het risico op een nieuwe eurocrisis is volgens het planbureau kleiner dan in 2012. Dat komt onder meer door de inzet van het Europese herstelfonds van 750 miljard euro.

Er zijn ook gevaren. Zo zorgt de zoektocht naar rendement op de kapitaalmarkten voor risico’s. Die wordt gedreven door de lage rente en daardoor lijkt veel geld op de aandelenmarkten en obligatiemarkten terecht te zijn gekomen, aldus het CPB. Dat kan bij een prijscorrectie leiden tot verliezen bij beleggers.

Het planbureau wijst ook op toenemende cyberrisico’s door de steeds verdergaande digitalisering van het financiële systeem. Daarnaast is de bedreiging voor de digitale veiligheid groter geworden doordat mensen sinds de coronapandemie meer thuiswerken.