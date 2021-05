Techaandelen helpen AEX aan winst

Grote techfondsen hebben de aandelenbeurs in Amsterdam een slotwinst bezorgd. Deze fondsen hadden eerder nog te lijden onder zorgen over oplopende rentes, waardoor ze relatief minder aantrekkelijk zijn. Nu de opmars van rentes wat afzwakt, waren onder andere maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en chipbedrijven ASML, Besi en ASMI weer populair.

De AEX sloot 0,3 procent hoger op 712,25 punten. De MidKap sloot slechts een fractie hoger op 1057,19 punten. In Frankfurt steeg de DAX 0,3 en verbrak de graadmeter zijn recordstand uit april. De beurzen in Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent.

Naast afnemende rentezorgen kwam er ook positief nieuws op het vlak van coronavaccins. Biotechbedrijf Moderna meldde dat zijn vaccin tegen Covid-19 effectief was bij het voorkomen van de ziekte bij tieners.

De chipbedrijven Besi, ASMI en ASML behoorden tot de grote winnaars in de AEX met winsten tot 2,8 procent. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway, eigenaar van Thuisbezorgd.nl, was de grootste winnaar met een plus van 4,2 procent. Adyen klom 2,4 procent. De Federal Reserve heeft de aanvraag voor een bankenlicentie van het fintechbedrijf in de Verenigde Staten goedgekeurd.

Shell eindigde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,8 procent. De olie- en gasproducent verkoopt het belang in de grote raffinaderij Deer Park in de Amerikaanse staat Texas voor bijna 600 miljoen dollar aan zijn Mexicaanse samenwerkingspartner Pemex.

In Frankfurt leverde fusienieuws en een verbeterd ondernemersvertrouwen de beurs een nieuw record op. DAX-lid Deutsche Wohnen werd bijna 16 procent meer waard na de aankondiging van een overname van een ander vastgoedbedrijf, Vonovia. Met een waarde van 19 miljard euro gaat het om de grootste overname in de Duitse vastgoedsector ooit. De twee grootste verhuurders van Duitsland beheren samen meer dan een half miljoen appartementen.

De euro klom tot 1,2240 dollar, van 1,2210 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent in prijs tot 66,21 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 68,61 dollar per vat.