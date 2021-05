Techbedrijven zetten Nikkei op winst

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag opnieuw licht vooruit. Vooral de technologiebedrijven wonnen terrein, in navolging van de koerswinsten onder Amerikaanse branchegenoten. Door de aanhoudende zorgen over het achterblijvende herstel van de Japanse economie vanwege het trage vaccinatieprogramma van het land, bleven de koerswinsten wel beperkt. De andere Aziatische aandelenmarkten lieten eveneens winsten zien.

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot uiteindelijk 0,7 procent in de plus op 28.553,98 punten. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron en chiptester Advantest behoorden tot de sterkste stijgers met winsten tot ruim 2 procent. Computerspelletjesmaker Nintendo en technologieconcern Sony klommen meer dan 2 procent. Winkelbedrijf Fast Retailing en techinvesteerder SoftBank, die zwaar wegen in de hoofdindex, wonnen tot 0,8 procent.

Japanse bedrijven die meer gericht zijn op de binnenlandse economie stonden onder druk door berichten dat de Japanse regering de noodtoestand die eind mei afloopt wil verlengen. Ook in de Japanse hoofdstad Tokio, waar vanaf 23 juli de Olympische Spelen worden gehouden, wordt de noodtoestand waarschijnlijk verlengd tot 20 juni. Daarnaast adviseert de Amerikaanse overheid om niet naar Japan te reizen vanwege de coronasituatie in het land.

De Chinese beurzen toonden een stevig herstel. De graadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 2 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong steeg ruim 1 procent. Het Chinese techconcern Tencent dikte ruim 4 procent aan in Hongkong. De Kospi in Seoul steeg 0,7 procent onder aanvoering van de Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix, die meer dan 2 procent wist te winnen.