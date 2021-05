Thalys leent 120 miljoen euro om toekomst veilig te stellen

Thalys, bekend van de hogesnelheidstrein tussen Amsterdam en Parijs, heeft de eigen toekomst veiliggesteld door voor 120 miljoen euro aan leningen af te sluiten. Het was de eerste keer in de geschiedenis van het bedrijf dat de spoorvervoerder voor externe financiering aan moest kloppen bij banken.

Thalys ging vorig jaar, net als andere internationale vervoerders, flink gebukt onder de reisbeperkingen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hierdoor liepen de reizigersaantallen drastisch terug en kelderde de omzet van de onderneming. Netto leed Thalys vorig jaar een verlies van bijna 138 miljoen euro.

Nu reisbeperkingen weer worden opgeheven, denkt het bedrijf zijn activiteiten geleidelijk te kunnen hervatten en de weg van herstel in te zetten. Topman Bertrand Gosselin is tevreden dat de financiering bij de banken geregeld is. Daardoor zou Thalys zich kunnen richten op het commerciƫle herstel en nieuwe groei.