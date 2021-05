Biden: Amerikaanse sancties tegen Nord Stream 2 niet productief

Het opleggen van Amerikaanse sancties tegen het omstreden gaspijpleidingsproject Nord Stream 2 tussen Rusland en Duitsland is niet productief, omdat die de relatie tussen de Verenigde Staten en Europa zouden schaden. Bovendien is het project toch vrijwel afgerond. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden gezegd.

Vorige week werd bekend dat de VS afzien van sancties tegen het bedrijf dat toezicht houdt op de aanleg van Nord Stream 2, een gaspijpleiding die loopt via de Oostzee. Washington uitte vaak kritiek op het project omdat Europa afhankelijker zou worden van Russisch aardgas, waarmee Moskou meer invloed krijgt in West-Europa. Dat zou ten koste gaan van de veiligheid. Ook landen als Polen en Oekraïne zijn fel tegen het project. Duitsland heeft die kritiek altijd verworpen en stelt juist dat de gaspijplijn zorgt voor een directe en zekere energietoevoer.

Biden zegt altijd tegenstander te zijn geweest van Nord Stream 2, maar stelt dat sancties op dit moment geen zin meer hebben nu de ruim 1200 kilometer lange pijplijn nagenoeg klaar is. Er moet nog een klein deel worden aangelegd in Duitse wateren. Met Nord Stream 2 moet de capaciteit voor gasleveranties van Rusland aan Duitsland worden verdubbeld. Bij het project zijn veel bedrijven betrokken, onder meer olie- en gasconcern Shell.