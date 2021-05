Inflatiezorgen houden Europese beurzen in greep

De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag weinig beweging zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente gestage opmars. De inflatiezorgen bleven daarbij boven de markt hangen ondanks geruststellende woorden van centrale bankiers. Verschillende beleidsmakers van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank verklaarden dat het nog veel te vroeg is om het stimuleringsbeleid terug te schroeven. Beleggers vrezen echter dat de centrale banken door de sterk stijgende inflatie de rente sneller dan verwacht zullen moeten verhogen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 713,01 punten. De MidKap bleef vlak op 1057,20 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. Parijs won 0,1 procent.

Speciaalchemiebedrijf DSM was koploper in de AEX met een winst van 1,5 procent. Levensmiddelenconcern Unilever volgde met een plus van 0,8 procent. De financiƫle bedrijven ING, ASR, Aegon en NN Group sloten de rij met verliezen van ruim 1 procent.

Shell won 0,7 procent. De rechtbank in Den Haag doet woensdag uitspraak in de klimaatzaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen het olie- en gasconcern. De eisers hopen Shell te dwingen tot een drastische vermindering van zijn CO2-uitstoot. Volgens de milieuorganisatie heeft het bedrijf nog meer invloed op de wereldwijde uitstoot dan de Nederlandse staat.

Sterkste stijgers in de MidKap waren tankopslagbedrijf Vopak en postbezorger PostNL met plussen van 1,3 procent. ABN AMRO stond onderaan met een min van 1,9 procent. Winkelvastgoedconcern Eurocommercial Properties daalde 0,3 procent na een adviesverlaging door Oddo BHF.

Marks & Spencer dikte ruim 6 procent aan in Londen en bereikte de hoogste koers in een jaar tijd. De Britse warenhuisketen zag afgelopen boekjaar de winst kelderen. Het bedrijf verkocht vooral minder kleding door de coronapandemie. In de eerste zes weken van het nieuwe boekjaar toonden de verkopen wel een sterk herstel dankzij de heropening van alle winkels van het concern.

In Frankfurt daalde Volkswagen 0,3 procent. De Duitse autofabrikant gaat zijn Italiaanse sportwagenmerk Lamborghini niet verkopen. Het bedrijf reageerde daarmee op een bericht van het Britse tijdschrift Autocar dat het Zwitserse Quantum Group 7,5 miljard euro zou hebben geboden voor Lamborghini. Voedingsbedrijf Danone verloor dik 1 procent in Parijs na een verkoopadvies door Berenberg.

De euro stond op 1,2241 dollar, tegen 1,2240 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 66,10 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 68,85 dollar per vat.