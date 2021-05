Marks & Spencer rekent op sterk herstel na coronajaar

De Britse warenhuisketen Marks & Spencer (M&S) verwacht dit jaar een sterk herstel. In de eerste weken van het boekjaar, dat bij het bedrijf in april begint, zag M&S de omzet stijgen tot boven het niveau van april en mei 2019. In coronajaar 2020 was er al een kleine winst.

M&S heeft het al jaren lastig. De voedseltak van het bedrijf doet het goed en ook tijdens de coronacrisis liep die goed. Daarbij heeft M&S ook een samenwerkingsverband met onlinesupermarkt Ocado waar het flink mee door wil groeien. De verkoop van kleding en woonaccessoires door het bedrijf liepen afgelopen jaar opnieuw matig. Daarbij moet wel worden aangetekend dat die onderdelen van de winkels flinke delen van het jaar dicht waren. Ook moesten voorraden daardoor met kortingen worden verkocht.

Volgens topman Steve Rowe heeft zijn nieuwe beleid van een simpelere maar betere kledinglijn al wel resultaat en is het nu zaak om te groeien. Ondanks de crisis heeft M&S volgens hem een goede basis neergezet.

Afgelopen jaar bedroeg de omzet net geen 9 miljard pond, ongeveer 10,4 miljard euro. De winst kwam uit op 41,6 miljoen pond. Dat was lager dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Voor dit jaar voorziet M&S echter een winst die op kan lopen tot 350 miljoen pond.