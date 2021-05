Moederbedrijf schoonmaker Hago komt coronajaar goed door

Vebego, het moederbedrijf van onder meer schoonmaakonderneming Hago, heeft in coronajaar 2020 een iets hogere omzet en winst geboekt. Het bedrijf, dat ook bijvoorbeeld facilitaire en zorgdiensten en groenbeheer levert, zag werkzaamheden in bijvoorbeeld kantoren teruglopen, maar wist dat te compenseren met extra schoonmaakwerk en werk in de zorg.

Vebego sneed vorig jaar flink in de kosten en dat hielp het bedrijf een winst te boeken van 17 miljoen euro op een omzet van net geen 1,3 miljard euro. In beide gevallen was dat hoger dan in 2019.

Gedurende het jaar gingen de zaken weer beter en hervatte Vebego de investeringen. Ook dit jaar zullen die stijgen om de beoogde groei mogelijk te maken. Vebego gaat zijn ruim tachtig dochterondernemingen in Nederland, Belgiƫ, Duitsland en Zwitserland samenvoegen tot elf grotere bedrijven. In de vier landen heeft het bedrijf ruim 34.000 werknemers.