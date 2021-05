‘Nissan praat over bouw grote Britse batterijfabriek’

Het Japanse autoconcern Nissan Motor voert vergevorderde gesprekken met de Britse overheid over de bouw van een grote fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s in het Verenigd Koninkrijk. Die gigafabriek zou volgens zakenkrant Financial Times moeten komen te staan bij de Nissan-fabriek in Sunderland.

Volgens ingewijden zouden de gesprekken in een stroomversnelling zijn gekomen na de brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Nissan zou wel tientallen miljoenen ponden aan subsidie van de Britse overheid voor het project willen ontvangen, met ook lagere kosten voor energie. Het is dan de bedoeling dat de fabriek in Sunderland jaarlijks 200.000 elektrische auto’s gaat maken, met extra werkgelegenheid voor duizenden werknemers. Daardoor zou het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste productielocatie voor elektrische auto’s van Nissan buiten Japan worden.

Een formele bekendmaking van Nissan over de batterijfabriek kan deze zomer naar buiten worden gebracht. Momenteel maakt het bedrijf in Sunderland al wel batterijen op kleinere schaal voor de elektrische Nissan Leaf.