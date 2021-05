Sony mikt op 1 miljard klanten voor onlinegames en -films

Sony wil de komende jaren fors meer klanten lokken voor zijn onlinegameswinkel en streamingplatform PlayStation Network. Ook via andere sites hoopt het Japanse technologie- en entertainmentconcern meer mensen aan zich te binden. Uiteindelijk wil Sony dat zeker 1 miljard mensen zijn onlineplatforms bezoeken voor entertainment, tegenover de ongeveer 160 miljoen mensen nu.

De komende drie jaar trekt Sony 2 biljoen yen, omgerekend 15 miljard euro, uit voor strategische investeringen die de groei moeten aanjagen, kondigde het bedrijf aan op zijn beleggersdag. De gamesdivisie rond spelcomputer PlayStation speelt daarbij een belangrijke rol, en dan met name PlayStation Network.

Nu is het al mogelijk via PlayStation Network online computerspellen te kopen en te spelen, films te streamen of muziek te luisteren. Sony wil onder andere de streamingdienst voor games uitbreiden. Daarnaast moeten ook veel meer PlayStation-spellen, die erg belangrijk zijn voor de groei en winstgevendheid van het bedrijf, beschikbaar komen voor smartphones.

Om meer mensen te trekken wil Sony ook meer munt slaan uit de rechten op verhaallijnen en personages uit games en films. De bioscoophit Demon Slayer, gebaseerd op een stripreeks, is daar volgens Sony een goed voorbeeld van. Aanvankelijk was dit een tv-serie voor Sony’s streamingplatform Funimation, waarna de filmversie van de animeserie dit jaar records brak in de bioscoopzalen. Op dit moment werken studio’s van Sony aan een game op basis van het verhaal.