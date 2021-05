Tweede kort geding tegen Staat om heropening sportscholen

Er speelt donderdag bij de rechtbank in Den Haag een tweede kort geding tegen de Nederlandse staat over de heropening van sportscholen. Een groep van zestig sportscholen heeft de Staat gedagvaard met de eis om volledig open te mogen. De Stichting Fitness Is Medicijn heeft een vergelijkbaar kort geding aangespannen, met dezelfde eis. Ook die zaak wordt donderdag behandeld door de rechtbank in Den Haag.

Hans Vos, die namens sportschool PurePowerGym het voortouw nam bij het kort geding, stelt dat het overgrote deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en fitnessbranche op omvallen staat en dat de conditie van honderdduizenden mensen met de dag verslechtert. “En de regering blundert maar door met een zwabberend beleid dat gebaseerd is op onkunde en angst. De regeltjes worden ad hoc bedacht en missen wetenschappelijke onderbouwing. We moeten, in ieders belang, weer gewoon open. En open blijven!”

De groep sportscholen stelt dat met zorgvuldig uitgevoerde coronaprotocollen ze weer volledig open kunnen. In Nederland zijn de sportscholen sinds woensdag 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Buiten geldt ook het maximumaantal van dertig mensen voor sporten in groepen.

De sportscholen willen verder compensatie voor alle schade, waaronder de (omzet-)verliezen die zij door de sluiting hebben geleden. Volgens Vos moet daarbij goed worden gekeken naar de situatie per sportschool.

“Er voltrekt zich een regelrechte ramp om ons heen, door de hele maatschappij. Overgewicht, psychische en lichamelijke problemen rijzen de pan uit. Onze hele samenleving gaat hieronder nog meer lijden als er niets gebeurt”, zegt Vos, een voormalig profvechter. Hij gaf aan niet op de hoogte te zijn van het kort geding dat is aangespannen door de Stichting Fitness is Medicijn. Die stichting eist geen schadevergoeding.