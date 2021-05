‘Vermogensbeheerders moeten schulden arme landen kwijtschelden’

De grootste private vermogensbeheerders ter wereld moeten de schulden van arme landen kwijtschelden, zodat die landen beter om kunnen gaan met de economische gevolgen van de coronacrisis. Dat zegt een groep van organisaties die actief zijn met bijvoorbeeld ontwikkelingswerk, hulpverlening en goede doelen.

Het gaat om de groep European Network on Debt and Development (Eurodad), die bestaat uit vijftig maatschappelijke organisaties. Landen van de G20 hebben schuldbetalingen van arme landen tijdelijk opgeschort in verband met de pandemie, maar private schuldeisers krijgen nog steeds betaald bij aflossingen van leningen. Het gaat bijvoorbeeld om grote vermogensbeheerders als BlackRock, Pimco, JPMorgan Chase en AllianceBernstein.

De organisaties zeggen dat de hoge schuldenlast van arme landen zorgt voor sociale, politieke en economische onrust met menselijk lijden tot gevolg. Die onrust zal nog verder gaan toenemen, zo waarschuwen ze. De problemen zijn het meest acuut in landen ten zuiden van de Sahara, aldus het rapport.

De schuldenlast van de 62 onderzochte landen bij private schuldeisers zou rond de 691 miljard dollar liggen. De komende vijf jaar zouden die landen ongeveer 330 miljard dollar kwijt zijn aan aflossingen bij die crediteuren. Overigens krijgen vermogensbeheerders momenteel geen schuldbetalingen meer van Argentiniƫ, Ecuador, Libanon, Belize en Zambia omdat die landen niet langer kunnen voldoen aan hun verplichtingen vanwege grote economische problemen.