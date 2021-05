Acceptgiro steeds verder in de verdrukking, einde komt in zicht

Nederlanders maken steeds minder geld over per acceptgiro. In 2020 verwerkte Currence, het bedrijf dat ook achter betaalmethode iDEAL zit, nog maar 6,4 miljoen papieren acceptgiro’s. Dat is ruim een kwart minder dan een jaar eerder. Het definitieve einde van de papieren acceptgiro komt daardoor mogelijk sneller dan aanvankelijk gedacht, schrijft Currence in zijn jaarverslag.

Het aantal organisaties dat vorig jaar nog acceptgiro’s verstuurde, daalde nog harder. Dat halveerde bijna tot 9000 bedrijven en instellingen, tegenover 16.000 een jaar eerder. Volgens Currence zijn de alternatieven goedkoper en gebruiksvriendelijker, bijvoorbeeld mobiele betaalverzoeken, automatische incasso’s en iDEAL.

De acceptgiro heeft sinds de opkomst van digitale betaalmethoden snel aan populariteit ingeboet. Zo ontvingen banken in 2015 nog 24 miljoen acceptgiro’s per post.

“Door deze ontwikkelingen is het niet ondenkbeeldig dat de ‘end-of-life’-fase van dit betaalproduct (versneld) in zicht komt”, schrijft Currence in het jaarrapport. Het door acht banken opgerichte bedrijf voor betalingsverkeer wijst op een alternatief voor consumenten die betaalgegevens nog op papier willen ontvangen. Organisaties kunnen voor deze groep een gratis sjabloon voor een standaardopmaak van betaalgegevens op facturen gebruiken, de zogeheten uniforme Betaalinstructie.