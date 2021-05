Afvalverwerker Renewi stelt vooruitzichten naar boven bij

Het coronajaar 2020 was voor afvalverwerker Renewi niet zo slecht als het bedrijf aan het begin van de crisis verwachtte. Hoewel de hoeveelheid afval in sommige sectoren slonk, zoals de horeca en de detailhandel, groeide deze juist in andere sectoren, zoals het bouw- en sloopafval doordat meer mensen aan hun huis werkten. Ook stegen de prijzen van gerecyclede producten in de tweede helft van het jaar, meldt de afvalverwerker in de jaarcijfers.

De afvalverwerker, die ontstond door de overname van het Nederlandse Van Gansewinkel door het Britse Shanks, zette tegen het einde van het gebroken boekjaar, dat op 31 maart eindigde, bijna 1,7 miljard euro om. Dat is vijf procent minder dan een jaar eerder. De winst van het bedrijf kwam op 11 miljoen euro uit. Het jaar ervoor noteerde het bedrijf nog een verlies van ruim 77 miljoen.

Topman Otto de Bont zegt in een toelichting op de cijfers dat het bedrijf door de goede resultaten de verwachtingen voor het komende jaar naar boven bijstelt. De Bont stelt dat de vraag naar recycling zal toenemen door de overgang naar een circulaire economie. Daarmee zal ook de vraag naar een hogere kwaliteit van gerecyclede producten toenemen. Dat zal het bedrijf de komende jaren geen windeieren leggen, verwacht De Bont.

Renewi meldt verder 443 coronabesmettingen binnen het bedrijf te hebben gehad, naar eigen zeggen relatief laag, ondanks dat de chauffeurs die afval ophalen elke dag veel moesten reizen en met andere mensen in aanraking komen. De meer dan 6000 medewerkers hebben het afgelopen jaar van Renewi een eenmalige coronabonus van 200 euro gekregen voor hun inzet.