‘Bank weigerde ten onrechte informatie aan Tuchtrecht Banken’

Een Nederlandse bank heeft geweigerd informatie te verstrekken aan Tuchtrecht Banken, de instantie die overtredingen in de bankensector onderzoekt en bestraft. Volgens de bank was uit eigen onderzoek gebleken dat het tuchtrecht niet was overtreden en was er dus geen reden om informatie te geven. Tuchtrecht Banken benadrukt dat die afweging niet door banken zelf gemaakt kan worden en dat zij daarmee de zelfregulering ondermijnen.

Inmiddels heeft de bank, die door Tuchtrecht Banken niet bij naam wordt genoemd, de gevraagde informatie wel gegeven. Dat gebeurde pas na een jaar vol overleg en een onderzoek van Tuchtrecht Banken tegen de drie personen die namens de bank weigerden de gegevens te delen. Met hun weigering hadden ze namelijk mogelijk ook de bankierseed geschonden.

Het steekt Tuchtrecht Banken dat de zaken die zij wilde onderzoeken door de weigering flinke vertraging hebben opgelopen. Meldingen uit 2018 konden uiteindelijk pas in het najaar van 2019 op worden gepakt. Die zijn nu nog steeds niet afgehandeld, wat tot vragen leidt van degenen die de meldingen hebben gedaan.

Bovendien hebben alle banken zich verbonden aan het tuchtrecht in de bankensector en moeten zij ook meewerken aan de uitvoering daarvan. Door de weigering zette de betrokken bank “de bijl aan de zelfregulering binnen de sector”. De directeur van Tuchtrecht Banken vindt verder dat overleg niet voldoende mogelijkheden biedt en heeft voorstellen gedaan om het tuchtreglement aan te passen.