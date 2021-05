Bayer: geen extra Roundup-geld gereserveerd na nederlaag in VS

Chemieconcern Bayer is voorlopig niet van plan nog meer geld te reserveren voor het afhandelen van toekomstige schadeclaims wegens de omstreden onkruidverdelger Roundup. In een Amerikaanse rechtszaak kreeg het Duitse bedrijf geen goedkeuring voor een schikkingsvoorstel van 2 miljard dollar. De voorziening hiervoor verandert door die juridische tegenslag niet, laat Bayer nu weten.

De voorgestelde schikking was gericht op claims van mensen die zijn blootgesteld aan Roundup en die in de toekomst ziek worden. Bij een akkoord zouden miljoenen gebruikers en landarbeiders die worden gediagnosticeerd met een met Roundup in verband gebrachte vorm van kanker door Bayer worden gecompenseerd voor medische kosten. Het concern wilde zo de risico’s op schadeclaims beperken, maar een jury in San Francisco ging niet akkoord.

De regeling waar een streep doorheen ging maakt deel uit van een bredere overeenkomst van in totaal 11,6 miljard dollar om de rechtszaken over Roundup van ongeveer 125.000 consumenten en boeren in de Verenigde Staten te schikken. De klagers beweren dat de onkruidverdelger een type bloedkanker zou veroorzaken.

Bayer kondigde ook aan de toekomst van Roundup en andere verdelgingsmiddelen met het bestanddeel glyfosaat, dat kanker zou veroorzaken, opnieuw tegen het licht te houden. Mogelijk stopt het bedrijf in de Verenigde Staten met de verkoop van deze producten aan particulieren. Boeren en andere zakelijke afnemers kunnen deze onkruidverdelgers nog wel gebruiken, zo verzekerde Bayer.

Bayer kreeg de kwestie rond Roundup als erfenis van de eerdere overname van het Amerikaanse Monsanto. Het bedrijf zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Onderzoekers en gezondheidsautoriteiten hebben volgens Bayer geoordeeld dat glyfosaat niet kankerverwekkend is voor mensen. In bijvoorbeeld Nederland is Roundup ook nog steeds te koop.