Belgen kunnen door baas betaalde lunch laten thuisbezorgen

Belgen die via hun werk een lunchkaart hebben van cateraar en facilitair dienstverlener Sodexo kunnen die nu ook gebruiken om maaltijden mee te bestellen bij maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. De twee bedrijven gaan die dienst binnenkort ook in andere Europese landen, waaronder Sodexo’s thuisland Frankrijk, aanbieden.

Sodexo laat weten dat thuiswerken “een enorme impact heeft gehad op onze eetgewoontes”. In landen als BelgiĆ« en Frankrijk geldt dat al helemaal. Hier krijgen veel werknemers geld om te lunchen in een restaurant in de vorm van restaurantcheques of een betaalkaart, zoals die van Sodexo. Door de coronacrisis waren veel restaurants bovendien gesloten.

Vorige maand sloot Sodexo ook al een deal met Uber Eats in Frankrijk. De klanten in dat land kunnen binnenkort dus uit twee bezorgdiensten kiezen voor hun door de baas betaalde lunch.