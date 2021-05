Beurzen New York overwegend hoger na cijfers uitkeringen VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag overwegend hoger de handel uitgegaan. Beleggers op Wall Street kregen beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse uitkeringsaanvragen te verwerken en een nieuwe raming over de economische groei in de Verenigde Staten. Ook kwam nieuws naar buiten over de begrotingsplannen van president Joe Biden.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS is vorige week gedaald tot het laagste niveau sinds het coronavirus toesloeg. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid daalden de aanvragen met 38.000 tot 406.000, wat lager was dan verwacht.

Een tweede raming voor de economische groei in het eerste kwartaal wees, net zoals in april, op een stijging van het bruto binnenlands product van 6,4 procent. Het gaat daarbij om een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent in de plus op 34.464,64 punten. De brede S&P 500 klom 0,1 procent tot 4200,88 punten, maar de technologiebeurs Nasdaq zakte licht tot 13.736,28 punten.

Biden zal een begrotingsvoorstel doen van 6 biljoen dollar. Dat meldde The New York Times op basis van documenten die de krant heeft ingezien. Het zou om de hoogste federale uitgaven gaan sinds de Tweede Wereldoorlog. Hij zal vrijdag zijn begrotingsplannen voor het fiscale jaar 2022, dat in oktober begint, bekendmaken.

Vliegtuigbouwer Boeing won bijna 4 procent aan waarde nadat concurrent Airbus de productieplannen voor zijn A320-toestel had verhoogd. Airbus wees daarbij op herstel in de luchtvaartbranche. Boeing kwam ook overeen met luchtvaartautoriteit FAA om een boete van 17 miljoen dollar te betalen vanwege productieproblemen met de 737.

Chipbedrijf Nvidia boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet dan analisten hadden verwacht, maar verloor toch 1,4 procent. Het bedrijf kon niet aangeven hoeveel van de recente verkoopstijging afkomstig was van bedrijven die de videokaarten van Nvidia gebruiken voor het mijnen van cryptomunten als bitcoins.

Best Buy steeg 1 procent. De winkelketen verhoogde zijn omzetverwachting voor heel het jaar dankzij de extra koopwoede van Amerikanen die een coronacheque kregen van de overheid.

De euro was 1,2199 dollar waard tegen 1,2188 dollar bij het slot van de handel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 66,84 dollar. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs tot 69,37 dollar per vat.