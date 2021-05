Bols schrijft miljoenen af op jenever en lijdt verlies

Drankenfabrikant Lucas Bols heeft het afgelopen boekjaar miljoenen euro’s moeten afschrijven op zijn jenevermerken en andere producten voor de Nederlandse markt. Die dranken slijt het bedrijf vooral aan de horeca en die was wegens de coronacrisis grotendeels gesloten. Daarnaast is de populariteit van deze gedistilleerde dranken al jaren tanende, meldt Bols bij zijn jaarcijfers.

Door de afschrijving van in totaal 8,9 miljoen euro eindigde Bols in de rode cijfers. Het nettoverlies over het afgelopen boekjaar, dat liep tot 31 maart, bedroeg 8,6 miljoen euro. Een jaar eerder boekte Bols nog een winst van 9,2 miljoen euro.

Door lockdowns daalde de omzet met bijna 32 procent tot 57,3 miljoen euro. Dit kwam voornamelijk door de sluiting van cafés en restaurants in veel landen, maar ook reisrestricties zaten de drankverkoop dwars. Merken die vooral in supermarkten en slijterijen worden verkocht, zoals Passoã en Nuvo, deden het juist beter doordat mensen tijdens lockdowns vaker thuis cocktails maakten.