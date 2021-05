Chipbedrijven centraal op Damrak na recordcijfers Nvidia

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML staan donderdag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs na recordresultaten van de Amerikaanse branchegenoot Nvidia. Daarnaast gaat de aandacht uit naar groeicijfers van de Amerikaanse economie in het eerste kwartaal en de wekelijkse werkloosheidsaanvragen in de Verenigde Staten, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst op basis van de openingsindicatoren af op een vrijwel vlak begin van de handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de min.

Het Amerikaanse chipbedrijf Nvidia sloot het afgelopen kwartaal af met een recordomzet, mede dankzij de grote vraag naar de gamingchips van het bedrijf. Ook werd meer geld verdiend met chips die worden gebruikt in datacenters. Voor het huidige kwartaal rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei.

De aandacht blijft ook uitgaan naar Shell. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in de klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Shell erkent dat er dringend actie nodig is om klimaatverandering aan te pakken, maar vindt niet dat het ook volledig verantwoordelijk is voor de uitstoot van eindgebruikers.

Het aandeel Fagron zal mogelijk bewegen op het nieuws dat Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf in de verkoop heeft gedaan. De aandelen worden via een private plaatsing verkocht. Na afronding van de verkoop halveert het belang van Alychlo tot circa 5 procent.

Drankenfabrikant Lucas Bols kwam nog met jaarcijfers. Het concern werd in het boekjaar dat liep tot eind maart hard getroffen door de sluiting van de horeca vanwege de coronapandemie en leed een nettoverlies van 8,6 miljoen euro. Door de versoepelingen van de coronamaatregelen rekent het bedrijf wel op een herstel van de omzet, maar een concrete verwachting durft het bedrijf nog niet te geven.

In Londen zijn de ogen gericht op AstraZeneca. De Europese Commissie eist een schadevergoeding van de Brits-Zweedse vaccinfabrikant die kan oplopen tot miljarden euro’s. Brussel wil dat de rechter de farmaceut 10 euro laat betalen voor iedere dag dat een dosis van het coronavaccin is vertraagd.

De euro was 1,2194 dollar waard, tegen 1,2191 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 65,98 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 68,58 dollar per vat.