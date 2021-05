Computermakers Dell en HP profiteren flink van thuiswerken

De Amerikaanse computerfabrikanten Dell Technologies en HP Inc hebben in het afgelopen kwartaal volop geprofiteerd van de sterke vraag naar computers door het vele thuiswerken in coronatijd. Bij Dell werden recordresultaten voor een eerste kwartaal geboekt.

Dell zag de omzet met 12 procent stijgen tot 24,5 miljard dollar ten opzichte van een jaar eerder. Er werd een nettowinst behaald van 938 miljoen dollar vergeleken met 182 miljoen dollar een jaar geleden.

De omzet bij HP steeg in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar met meer dan 27 procent tot 15,9 miljard dollar vergeleken met een jaar eerder. De nettowinst sprong met 61 procent omhoog naar 1,2 miljard dollar. Topman Enrique Lores sprak van een buitengewoon sterke vraag naar de producten van HP, waaronder ook printers.