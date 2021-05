TUI haalt 1200 reizigers terug na aanpassing Grieks reisadvies

TUI gaat 1200 klanten naar huis brengen die op dit moment verblijven op Rhodos, Kos en Karpathos. Dat hoeft volgens de reisorganisatie niet halsoverkop. Het reisadvies voor de Zuid-Egeïsche eilanden van Griekenland wordt vanaf aanstaande zondag weer op oranje gezet door het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

Op 15 mei werd het reisadvies voor het grootste deel van de Griekse eilanden gewijzigd van oranje naar geel en werden vakantiereizen weer mogelijk. De coronacijfers in die gebieden gaven daar toen aanleiding toe. Vorige week constateerde het RIVM echter dat de situatie verslechterde op de Zuid-Egeïsche eilanden. Reizigers die al op deze Griekse eilanden verblijven, moeten vanaf zondag voor vertrek naar Nederland een test overleggen en bij terugkomst in Nederland in quarantaine.

TUI annuleert de vakantie van reizigers die binnenkort naar Rhodos, Kos of Karpathos zouden vertrekken. Zij krijgen hun geld terug. “Velen zouden het liefst toch op vakantie gaan. Wij zijn op dit moment druk bezig om hen een alternatief te kunnen bieden op een andere bestemming”, zegt een woordvoerster. Alternatieve bestemmingen zijn Portugal, een van de Spaanse eilanden of Corfu en Zakynthos, Griekse bestemmingen die liggen in de Ionische Zee.

Corendon is druk bezig met het bellen van klanten die de komende weken een reis hadden geboekt naar Rhodos of Kos. Zij krijgen de mogelijkheid om te boeken naar een andere bestemming of om hun vakantie te annuleren.

Voor de komende twee weken hadden bijna tweeduizend klanten van Corendon een reis geboekt naar Kos of Rhodos. “We zien dat vrijwel iedereen zin heeft om op vakantie te gaan en kiest voor een andere bestemming”, zegt een woordvoerster. Ibiza en Mallorca, maar ook Portugal en Curaçao zijn populaire alternatieve bestemmingen. “Wellicht dat we vaker gaan vliegen naar deze plekken met een geel reisadvies”, aldus Corendon.

Alle geplande vluchten van Corendon naar Kos en Rhodos vervallen tot half juni. Reizigers die tot die tijd een vakantie hebben geboekt voor de Griekse eilanden, worden allemaal gebeld.