FNV vraagt hulp Schiphol-directie voor nieuwe cao taxfreewinkels

Vakbond FNV wil dat Schiphol optreedt tegen het inperken van de rechten van het winkelpersoneel op de luchthaven. Dat schrijft de bond in een open brief aan Schiphol-directeur Dick Benschop. Volgens FNV wil Schiphol Airport Retail, het bedrijf achter de See Buy Fly-winkels achter de douane, het personeel onder een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) laten vallen in plaats van onder een cao. Het winkelbedrijf zegt juist dat de vakbond niet wil praten over een nieuwe cao.

Zo’n avr geeft het winkelpersoneel minder rechten dan als ze onder een cao vallen, waaronder minder kans om mee te praten over de arbeidsvoorwaarden en het loon. “Zo’n regeling wordt eenzijdig opgelegd door de werkgever en beperkt de werknemers enorm om samen met de vakbond op te komen voor hun rechten”, zegt FNV-bestuurder Linda Vermeulen.

De vakbond wendt zich tot Benschop, omdat die onlangs heeft gezegd dat alle werknemers op Schiphol onder een cao moeten vallen. Bovendien heeft Schiphol Group 40 procent van de aandelen in Schiphol Airport Retail in handen. “Hij kan als grootaandeelhouder én als verhuurder het verschil maken”, stelt Vermeulen.

Directeur Simon Asmus van Schiphol Airport Retail bestrijdt dat zijn bedrijf niet met de bonden over een cao wil praten. “Maar wij moeten enkele versoberingen doorvoeren en toen we dat zeiden, haakten FNV en CNV meteen af.” Het winkelbedrijf wacht nog op een reactie van vakbond De Unie. Omdat de bonden niet willen praten, is het winkelbedrijf voorbereidingen gaan treffen voor een avr.

Door corona nam het aantal reizigers sterk af en dus moest Schiphol Airport Retail schulden aangaan, legt Asmus uit. Om weer levensvatbaar te worden wil het bedrijf onder meer in de onregelmatigheidstoeslag snijden. Asmus benadrukt dat dit niet alleen met corona te maken heeft. “Ook door andere wetgeving rond de verkoop van tabak daalt ons omzetpotentieel flink. Corona heeft de noodzaak voor aanpassing van de cao alleen versneld.”

Er zijn circa honderd mensen in vaste dienst bij de winkels van Schiphol Airport Retail.