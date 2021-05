Groene staatsobligaties financierden met name het spoor in 2020

De Nederlandse staat heeft met de uitgifte van groene obligaties in 2020 voornamelijk duurzame spoorprojecten gefinancierd. Ook zijn huizen verduurzaamd en is geld gestoken in hernieuwbare energieprojecten. Dat meldt het Agentschap van de Generale Thesaurie (DSTA) van het ministerie van Financiën.

Van de ruim 3 miljard die met de uitgifte van de obligaties vorig jaar werd opgehaald is 2,7 miljard toegewezen. Een deel van de miljarden, 336 miljoen euro, waren over uit de pot voor duurzaam transport van 2019 en zijn overgeheveld naar 2020.

Het merendeel van de uitgaven, 1,2 miljard, ging naar het verduurzamen van transport. In totaal is van dat geld 7129 kilometer spoor onderhouden. Een ander groot deel van het geld ging naar andere klimaatprojecten. Zo werd 884 miljoen besteed aan projecten die verband houden met de gevolgen van klimaatverandering, zoals het versterken van de waterkeringen en het veiliger maken van de dijken.

Daarnaast werd 520 miljoen euro verdeeld over 9830 projecten in de zogeheten SDE-subsidieregeling voor duurzame elektriciteit, zoals zonne-energie, wind op zee en wind op land. Verder ging 46 miljoen euro naar het verduurzamen van huizen in de huursector. Daardoor konden 37.820 huurhuizen worden verduurzaamd.

Nederland gaf in 2019 als eerste land met een triple-A-status voor kredietwaardigheid een groene staatsobligatie uit. Met het geld worden in Nederland duurzame projecten bekostigd die bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs.