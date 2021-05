H&M scoort kledingstukken op duurzaamheid

H&M is begonnen met het vermelden van de milieu-impact bij kledingstukken. Zo kan de consument inzicht krijgen in welke mate de kleding duurzaam is gemaakt. Elk product krijgt een score op basis van watergebruik, opwarming van de aarde, gebruik van fossiele brandstoffen en watervervuiling.

Kledingwinkels en duurzaamheidsexperts hebben de afgelopen jaren samen gewerkt aan de zogenoemde ‘Higg Index’. De scores die de producten krijgen zijn volgens H&M gebaseerd op onafhankelijk geverifieerde gegevens. De Zweedse kledingketen laat weten een van de eerste ondernemingen te zijn die het systeem implementeert.

De score is vanaf donderdag bij een aantal producten zichtbaar op HM.com. Dat wordt de komende maanden steeds verder uitgebreid. In de winkels van H&M krijgt de kleding vooralsnog niet een label waarop de duurzaamheidsscore valt af te lezen. Klanten kunnen de informatie opzoeken door met een app de streepjescodes te scannen.