Kabinet: bedrijven moeten gewoon belasting betalen vanaf 1 juli

Bedrijven worden geacht vanaf 1 juli weer gewoon belasting te betalen. Dat heeft het kabinet aangekondigd bij de verlenging van het steunpakket. Eerder lekte al uit dat bedrijven wel langer de tijd krijgen om schulden bij de Belastingdienst terug te betalen. Sinds medio maart vorig jaar kunnen bedrijven makkelijker belastinguitstel aanvragen wegens de economische gevolgen van de coronamaatregelen.

Ongeveer een kwart miljoen ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Nu staat nog zo’n 16 miljard euro aan belastingschulden uit, in totaal heeft 36 miljard euro aan steun opengestaan. Een groot deel is dus “als de wiedeweerga” terugbetaald, zegt minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra.

Vanuit ondernemersorganisaties en onder meer het Centraal Planbureau kwam de oproep om de belastingschulden in sommige gevallen ook kwijt te schelden. Dat is echter aan een volgend kabinet, zei minister van FinanciĆ«n Wopke Hoekstra. Een ‘generaal pardon’, waarbij alle openstaande schulden worden vrijgescholden, is volgens de bewindsman niet eerlijk tegenover partijen die er juist alles aan hebben gedaan om geen belastingschulden aan te gaan.

Het geld moet dus worden terugbetaald, maar “we zijn zeer coulant als het gaat om de invorderingsrente en we zijn zeer coulant over de termijn.” De invorderingsrente, rente op te laat betaalde belastingen, gaat op 1 januari 2022 op 1 procent, en wordt tot 1 januari 2024 stapsgewijs weer verhoogd naar de standaard 4 procent.

Voorwaarde voor die ruimhartige betalingsregeling is wel dat bedrijven “tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen”.