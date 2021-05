Klein verlies voor beurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met een klein verlies gesloten. Elders in Europa waren wisselende koersuitslagen te zien. Bij de hoofdfondsen op het Damrak stonden onder meer Unilever, Philips en Shell bij de verliezers. Staalconcern ArcelorMittal deed het wel goed en was koploper in de AEX-index.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde 0,4 procent lager op 708,36 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 1064,57 punten. Frankfurt en Londen daalden tot 0,2 procent, Parijs won 0,6 procent.

Zorgtechnologiebedrijf Philips was hekkensluiter in de AEX met een min 2,4 procent. Shell verloor 1,3 procent. Het olie- en gasconcern verwacht in beroep te gaan tegen de uitspraak in een klimaatzaak tegen het bedrijf. De rechter in Den Haag dwong het concern per direct meer te doen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Levensmiddelenconcern Unilever leverde 2 procent in. ArcelorMittal was de grootste stijger met een plus van 4,5 procent.

In de MidKap was metalengroep AMG (plus 4,2 procent) de grootste winnaar. Fagron verloor 1,8 procent. Alychlo, het investeringsbedrijf van de Belgische miljardair Marc Coucke, heeft 3,6 miljoen aandelen van het apothekersbedrijf verkocht.

Biochemiebedrijf Avantium klom 4,4 procent in Amsterdam. Het bedrijf krijgt van de Europese Unie zo’n 1,8 miljoen euro aan subsidie voor zijn technologie├źn om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Afvalverwerker Renewi kwam met beter dan verwachte resultaten en won bijna 2 procent. Drankenfabrikant Lucas Bols klom 1,4 procent ondanks een verlies in het afgelopen boekjaar.

In Frankfurt raakte Bayer bijna 5 procent kwijt. Het Duitse chemieconcern is er niet in geslaagd een Amerikaanse jury voor zich te winnen in de slepende zaak rond onkruidverdelger Roundup, dat kankerverwekkend zou zijn. Puma zakte 1,5 procent. Het Franse luxeconcern Kering, eigenaar van Gucci, schroefde zijn belang in het Duitse sportmerk verder terug. In Parijs steeg Airbus ruim 9 procent. De vliegtuigbouwer wil de productie van het toestel A320 binnen twee jaar opvoeren tot boven het niveau van voor de coronacrisis.

De euro was vrijwel onveranderd op 1,2188 dollar. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 66,54 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 69,07 dollar per vat.