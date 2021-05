Ministers presenteren donderdag verlenging steunpakket

Donderdag presenteert het kabinet officieel de verlenging van het economische coronasteunpakket. Na 1 juli lopen de meeste regelingen af die ondernemers financieel steunen in de coronacrisis, maar er komen nog drie maanden steun bij. Dat zullen minister Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Stef Blok (sinds deze week minister van Economische Zaken) aankondigen.

Dat er nog een extra kwartaal aan steun bijkomt, was al uitgelekt. De tegemoetkoming van de loonkosten en de vaste lasten van bedrijven blijven langer bestaan omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Ondernemers hoeven hier pas in oktober volgend jaar mee te beginnen, en krijgen er vijf jaar de tijd voor.

Wat de verlenging precies gaat kosten, is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het laatste kwartaal van het jaar. De verwachting is dat de economie zich snel zal herstellen als ook de coronamaatregelen worden losgelaten.