Een nieuw kabinet moet normen stellen voor circulariteit. Dan gaat het bijvoorbeeld om de hoeveelheid gerecycled materiaal dat de bouw zou moeten gebruiken. Dat kan helpen om de overgang naar een circulaire economie te versnellen, meent Otto de Bont, topman van afvalverwerker Renewi. De bouw is voor Renewi qua volume de grootste sector wat betreft commerciële afvalstromen.

“Grote bouwers zoals BAM, Heijmans en Strukton kijken hoe ze hun eigen CO2-voetafdruk kunnen verkleinen, maar ook in de bouw is circulariteit nog vrijblijvend”, zegt de topman bij een toelichting op de jaarcijfers van Renewi. Daarnaast heeft circulariteit volgens de topman vertraging opgelopen door de coronacrisis en door de interne strubbelingen in het kabinet van de afgelopen tijd. “Het is nu wel nodig om stappen te zetten om circulariteit verder tot stand te brengen. Nederland is in de Europese Unie op het gebied van recycling nog steeds een voortrekker, ik hoop dat de nieuwe regering stappen blijft nemen.”

In de bouw wordt nu nog op kleine schaal circulair gewerkt. Zo is er bijvoorbeeld al eens een circulair viaduct bij Kampen gebouwd. Door het ontbreken van normen is het voor de bouwsector ook nog lastig om te bepalen wat nu precies circulair is, en hoe circulair een gebouw gemaakt is. Er zijn wel initiatieven om bouw met hergebruikte materialen te bevorderen. Zo is er sinds enige jaren een Madaster, een systeem om bouwmaterialen te registreren en waar nodig te kunnen hergebruiken. Het systeem werd opgericht door toparchitect Thomas Rau, die het nieuwe en volledig uit elkaar te halen hoofdkantoor van Triodos Bank ontwierp.

In oktober 2020 besloten onderzoeksinstituut TNO en het Madaster om onderling data te gaan uitwisselen voor het gebruik van circulaire materialen in bestaande en nieuwe producten en modellen om zo circulaire bouw te versnellen.

Zelf zet Renewi, dat ontstond door de overname van het Nederlandse Van Gansewinkel door het Britse Shanks, in de bouw ook stappen. Zo verbrandt het bedrijf nu geen vervuilde grond meer, maar splitst het grond in zand, grind en vulstof, zodat de bouw deze weer als grondstoffen kan gebruiken, aldus De Bont. Ook sorteren bouwplaatsen volgens De Bont hun afval op locatie steeds beter. “Daardoor is het ook makkelijk voor ons om te recyclen.”