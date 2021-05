‘Onverantwoordelijk om fitnesscentra niet volledig te heropenen’

Het is een onverantwoordelijke beslissing om fitnesscentra niet volledig te laten heropenen. Dat zei de advocaat van de Stichting Fitness Is Medicijn tijdens een kort geding tegen de Nederlandse staat. Op de basiscoronaregels na zoals voldoende afstand houden, eist de stichting dat er geen verdere voorwaarden gelden voor de sportscholen. Volgens de stichting is sporten een primaire levensbehoefte die belangrijk is om een betere weerstand op te bouwen in coronatijd.

Fitness is de populairste individuele binnensport voor volwassenen, zei de advocaat van de stichting. Bovendien zou het aantal coronabesmettingen in fitnesscentra tijdens een eerdere piek beperkt zijn gebleven.

De sportscholen zijn sinds 19 mei weer onder voorwaarden open. Bij binnensportlocaties mogen maximaal dertig mensen aanwezig zijn er mogen geen groepslessen worden gegeven. Volgens Stichting Fitness Is Medicijn is het jongste kabinetsbesluit om de sportscholen onder voorwaarden te openen genomen op basis van een medisch advies van het Outbreak Management Team. Dat zou door de rechter getoetst mogen worden op basis van een volledige belangenafweging.

De overheid wil de beperkingen voor fitnesscentra in stand houden, zo bleek uit het betoog van de advocaat van de Staat. “We hebben in Nederland nog steeds te maken met een hoog niveau aan besmettelijke personen”, zei ze. Daarom zou het niet verantwoord zijn om volledige heropening van fitnesscentra te vervroegen. Ook zou het dan lastiger worden om bron- en contactonderzoek uit te voeren.

De rechter doet op 4 juni uitspraak in de zaak.

Woensdag werd bekend dat het kabinet op 5 juni de volgende stap zet in het versoepelen van de coronamaatregelen. Welke maatregelen afgeschaald worden en onder welke voorwaarden precies, besluit het kabinet vrijdag. Op de website van de Rijksoverheid staat dat er “meer mogelijkheden voor sporten” komen. Het kabinet geeft een toelichting tijdens een persconferentie.

Later op donderdag speelde ook een tweede kort geding van sportscholen tegen de Nederlandse staat in Den Haag. Een groep van zestig sportscholen eist naast volledige heropening compensatie voor alle geleden schade. Hans Vos, die namens sportschool PurePowerGym het voortouw nam bij het kort geding, stelt dat het overgrote deel van de sportscholen in de (vecht)sport- en fitnessbranche op omvallen staat. Ook in die zaak doet de rechter op 4 juni uitspraak.