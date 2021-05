‘Uitgaven aan eten en drinken nog jaren anders door corona’

Nederlanders blijven de komende jaren hun geld aan eten en drinken anders uitgeven dan ze deden voor de coronapandemie. Dat verwacht het Economisch Bureau van ING.

Supermarkten en speciaalzaken hebben in coronajaar 2020 een flink stuk marktaandeel bij de horeca weggehaald. Door de geleidelijke heropening van de horeca wordt dat deels teruggedraaid. Toch verwacht ING dat een deel van de omzet nog jaren in de foodretail blijft hangen.

In Nederland daalden de bestedingen in de horeca vorig jaar met 7 miljard euro terwijl ze bij supermarkten en speciaalzaken met ruim 3 miljard toenamen. De foodretail zal er volgens ING veel werk van maken om de extra coronagerelateerde omzet vast te houden. “Wat hen in de kaart speelt, is dat mensen structureel meer zullen thuiswerken en studeren”, aldus ING.

De verkoop van onlineboodschappen steeg in Nederland in 2020 met 50 procent naar 2,7 miljard euro. Daarnaast werd voor 2,7 miljard euro aan maaltijdbezorging uitgegeven, een stijging van 35 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal webwinkels dat voeding verkoopt is flink toegenomen, onder meer omdat meer leveranciers hun producten direct aan consumenten zijn gaan verkopen.