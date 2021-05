Vakbond FNV blij met verlenging steunmaatregelen

FNV is blij dat de steunpakketten worden voortgezet in het derde kwartaal van 2021. De vakbond zegt al maanden te waarschuwen dat het te vroeg loslaten van de steunpakketten de kans vergroot dat alsnog duizenden werknemers hun werk en inkomen verliezen.

“Te snel de stekker uit de steunpakketten trekken, betekent dat de vele miljarden euro’s die afgelopen jaar zijn geïnvesteerd voor niets zouden zijn geweest. Nu, met het einde van de coronacrisis in zicht, zou dat heel onverstandig zijn geweest”, aldus FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

FNV bepleit al maanden dat de steunmaatregelen worden verlengd tot het eind van dit jaar. Daarbij moeten er wel voorwaarden worden gesteld. Zo wil de vakbond dat bedrijven in Nederland niet langer steun mogen ontvangen, als hun buitenlandse moederbedrijven/holdings wel gewoon bonussen en dividend uitkeren. Ook wil de vakbond dat er sancties komen op het misbruik van de NOW-regeling. De vakbond krijgt veel signalen dat werkgevers die de subsidie ontvangen om werknemers minder uren te laten werken, alsnog werknemers deze uren later laten ‘inhalen’.

De bond mist in de steunpakketten evengoed nog steun voor uitkeringsgerechtigden. “Er is veel verborgen leed in deze groep. Sinds de eerste lockdown hebben zij te maken gekregen met (forse) extra uitgaven zoals energiekosten, hygiënemiddelen, mondkapjes en faciliteiten voor thuisonderwijs. Voor mensen met een bijstandsuitkering, waar eigenlijk al niet van rond te komen is, telt elke euro.” FNV vroeg in maart om een tegemoetkoming voor de gestegen kosten; een eenmalige uitkering voor uitkeringsgerechtigden van 150 euro voor alleenstaanden, 250 euro voor samenwonenden en aanvullend 100 euro per kind. Tot nu toe is voor bijstandsgerechtigden niets geregeld. FNV doet nu nogmaals een beroep op de Tweede Kamer om bij de regering aan te dringen op deze compensatie voor deze groep.